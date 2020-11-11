Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkan Baraj'da heyecan durulmuyor. Dün akşam ekrana gelen Baraj 13. bölümde neler oldu? Neriman'ın boşanmak istememesiyle iyice köşeye sıkışan Nazım, Nehir'i kaybetmemek için şimdi ne yapacak? Baraj izleyicileri yeni bölüm fragmanı merak ediyor. Baraj 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BARAJ 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir, Nazım ile evlenmeyi kabul etmiştir. Nazım buna sevinse de mutluluğu uzun sürmez çünkü hemen Nermin’den boşanmalı ve hala evli olduğunu da Nehir’den gizlemelidir. Nermin ise boşanmayı kesinlikle kabul etmeyecektir.

Halil’in cesedi ortaya henüz çıkmamıştır fakat Halil’in kız kardeşi Meryem’in baraja gelmesi hem Tarık’ı hem de Zahra’yı zor bir duruma sokmaya başlayacaktır. Tarık ve Zahra, şantiyede kimsenin Halil’in yokluğundan şüphelenmemesi için uğraşırken gizemli birisi ise onların yaptığından haberdardır.

BARAJ 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj dizisi takipçileri yeni bölüm fragmanını merak ediyor ancak Baraj 14. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.