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Baraj 24. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? Baraj 23. son bölüm

Baraj dizisinin 23. son bölümü FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Gizem Karaca ve Sumru Yavrucuk'un yer aldığı dizinin yeni bölümleri Salı akşamları yayınlanıyor. Peki Baraj 24. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? İşte Baraj 23. son bölüm özeti...

Baraj 24. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? Baraj 23. son bölüm

Baraj dizisinin 23. son bölümünde; Nehir, Nazım’dan intikam almak için Tarık’a evlenme teklif etmiştir. Fakat intikamı bununla kalmayacak, ona ihanet eden herkesten hem mutluluklarını hem de ellerinde kalan her şeyi almak için uğraşacaktır. İşte Baraj 23. son bölüm özeti...

BARAJ 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

BARAJ 23. BÖLÜM ÖZETİ

Tarık, Zahra yerine Nehir ile evlenmeyi kabul ettiği takdirde Zahra’nın sırlarını saklamak için hiçbir sebebi kalmayacaktır.

Nehir’in herkesin önünde yüzüğü Bahar’dan alması büyük bir skandal yaratır. Bahar ve Tülay artık Nehir’i aynı evde istemese de Hakan karısını yanında tutmaya kararlıdır. Fakat artık gözü kararmış olan Nehir’in tek bir amacı vardır: Nazım’ı geri kazanmak.

Fulya gerçekleri öğrenince, Tarık’ın her şeyini kaybetmesi an meselesidir. Ancak hiç beklemediği bir kişiden ani bir teklif alması onun için her şeyi değiştirecektir.

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