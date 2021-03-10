Baraj dizisinin 30. son bölümü FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Gizem Karaca ve Sumru Yavrucuk'un yer aldığı dizinin yeni bölümleri Salı akşamları yayınlanıyor. Peki Baraj 31. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? İşte Baraj 30. son bölüm özeti...
BARAJ 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.
BARAJ 30. BÖLÜM ÖZETİ
Bahar, annesinin ölümünden sonra Nehir’i Nazım’dan uzaklaştırsa da Nehir, Tarık’ı kullanarak Nazım’ı kıskandırmayı ve Nazım’ın ona gelmesini planlar.
Barajdan eski bir yüzün hayatlarına aniden girmesi ise herkesi altüst edecektir...
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