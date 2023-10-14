İSKİ, barajlardaki doluluk oranını açıkladı! Kuraklığın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı ciddi seviyede düşmüştü. 28 Eylül Perşembe günü, yüzde 22.41'e kadar gerileyen doluluk oranı, 5 günde mega kentin aldığı yağışın ardından 1 puan yükselerek yüzde 23.50'ye ulaştı. Bugün itibariyle İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre sağanakla artan doluluk oranı, yüzde 21.91'e geriledi

Türkiye genelinde yaşanan kuraklığın ardından eylül ayının son haftasında birçok bölgemizde beklenen sağanak yüzünü gösterdi.

EYLÜL SONUNDA ARTIŞ OLDU Sel ve taşkına neden olan, hayatı olumsuz yönde etkileyen yağmurun ardından doluluk oranı gerileyen İstanbul'daki barajlardan nihayet iyi haber geldi.

YAĞIŞ SONRASI YÜZDE 23.50 OLMUŞTU Eylül ayının son haftasında, 28 Eylül Perşembe günü, yüzde 22.41 olarak ölçülen İstanbul'daki barajların doluluk oranı, 5 günde inen yağışla bir nebze de olsa yükseldi ve 23.50'ye kadar çıktı. REKLAM

DOLULUK ORANI YÜZDE 21.91'E DÜŞTÜ Bugün itibariyle İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre sağanakla artan doluluk oranı, yüzde 21.91 olarak ölçüldü.

TASARRUF ÇAĞRISI Yetkililer İstanbulluları su kullanımı konusunda tasarruflu olmaya çağırdı.