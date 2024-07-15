Baraj kapakları açıldı: 10 kişi mahsur kaldı
Diyarbakır'da piknik yaparken baraj kapaklarının açılması sonucu mahsur kalan 10 kişi AFAD'ın yardımıyla kurtarıldı
Diyabakır’da, Dicle Nehri kenarında piknik yaparken baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kalan 10 kişi, AFAD ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, öğleden sonra Eğil ilçesi kırsal Selman Mahallesi’nde meydana geldi. Dicle Nehri kıyısında piknik yapmak isteyen 10 kişi, baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kaldı.
İhbarla bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Adacıkta mahsur kalanlar, botla kurtarıldı.