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        Haberler Gündem Güncel Baraj kapakları açıldı: 10 kişi mahsur kaldı | Son dakika haberleri

        Baraj kapakları açıldı: 10 kişi mahsur kaldı

        Diyarbakır'da piknik yaparken baraj kapaklarının açılması sonucu mahsur kalan 10 kişi AFAD'ın yardımıyla kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 18:56 Güncelleme: 15.07.2024 - 18:56
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        Baraj kapakları açılınca mahsur kaldılar
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        Diyabakır’da, Dicle Nehri kenarında piknik yaparken baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kalan 10 kişi, AFAD ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Olay, öğleden sonra Eğil ilçesi kırsal Selman Mahallesi’nde meydana geldi. Dicle Nehri kıyısında piknik yapmak isteyen 10 kişi, baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kaldı.

        İhbarla bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Adacıkta mahsur kalanlar, botla kurtarıldı.

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