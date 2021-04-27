Yağışların ardından barajlarda son durum!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemÇevreBARAJLAR! Son dakika: İstanbul barajlar doluluk oranı! İSKİ 27 Nisan barajlarda son durum!
ABONE OL

Yağışların ardından barajlarda son durum!

Ocak ayının ilk haftasında yüzde 19'lara kadar düşen İstanbul'daki barajların doluluk oranı artmaya devam ediyor. Son yağışlarla birlikte mega kente su sağlayan barajların seviyesi 27 Nisan itibariyle yüzde 81.09'a yükseldi. Bu miktarın nisan yağmurlarıyla birlikte daha da artabileceği belirtildi

BARAJLAR! Son dakika: İstanbul barajlar doluluk oranı! İSKİ 27 Nisan barajlarda son durum!
Yağışların ardından barajlarda son durum!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19.6'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla birlikte yüzde 61.49 arttı. Son bir haftadaki artış ise yüzde 0.18 oldu.

DOLULUK ORANI YÜZDE 81.09 OLDU

İSKİ'den alınan son bilgiye göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün, 27 Nisan itibarıyla yüzde 81.09 olarak ölçülürken, su oranı son bir yılın ortalamasının üzerinde seyrediyor.

YAĞIŞLARLA DAHA DA ARTABİLİR

Beklenen nisan yağmurlarıyla birlikte barajlardaki doluluk oranının daha da artabileceği belirtildi.

İstanbul'daki barajların doluluk oranları.

Yetkililer, vatandaşları su kullanımı konusunda dikkatli davranmaları için uyardı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tam kapanma ne zaman başlıyor? 17 günlük tam kapanma hangi tarihlerde? Tam kapanma bitiş tarihi
GÜNDEMTam kapanma ne zaman başlıyor?
Ramazan davulcusu 30 yetimi sevindirdi
GÜNDEMRamazan davulcusu 30 yetimi sevindirdi
Tam kapanmada yüz yüze sınavlar olacak mı? MEB açıkladı! İşte MEB yüz yüze sınav tarihleri...
GÜNDEMTam kapanmada yüz yüze sınavlar olacak mı?
PANİK! Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda banka şubesinde bıçaklı saldırı - Haberler
GÜNDEMTaksim'de banka şubesinde bıçaklı saldırı
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefon, e-Devlet ile seyahat izin belgesi alma ekranı
GÜNDEMSeyahat izin belgesi nasıl alınır?
Tam kapanmada marketler kaça kadar açık? Zincir marketler hafta sonu açık mı? Tam kapanmada market saatleri
GÜNDEMTam kapanmada market saatleri
Marketler bugün (27 Nisan) kaçta açılıyor? Zincir Market saatleri: A101, BİM, ŞOK, MİGROS kaçta kapanıyor?
GÜNDEMMarkete gidecekler bu saatlere dikkat!
20 yaş altı bugün (27 NİSAN) sokağa çıkabilir mi? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nedir?
GÜNDEM20 yaş altı bugün (27 NİSAN) sokağa çıkabilir mi?
65 yaş üstü bugün (27 NİSAN) sokağa çıkabilir mi, seyahat izni var mı? 65 yaş üstü yasaklar son durum
GÜNDEM65 yaş üstü bugün (27 NİSAN) sokağa çıkabilir mi?
Tam kapanmada nereler açık? Tam kapanmada istisna tutulan kuruluşlar
GÜNDEMTam kapanmada nereler açık?