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        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona, Atletico Madrid'i Joao Felix'in golüyle yıktı! - Futbol Haberleri

        Barcelona, Atletico Madrid'i Joao Felix'in golüyle yıktı!

        La Liga'nın 15. haftasında Barcelona, evinde Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 01:06 Güncelleme: 04.12.2023 - 01:06
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        Dev maçta kazanan Barcelona!
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        La Liga'nın 15. haftasında Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

        Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 1-0 kazanırken galibiyet golünü 28. dakikada, Barcelona'nın sezon başında Atletico Madrid'den kiraladığı Joao Felix kaydetti.

        Atletico Madrid'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

        Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 34'e yükseltirken, Atletico Madrid 31 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Barcelona evinde Girona'yı ağırlarken, Atletico Madrid sahasında Almeria ile karşılaşacak.

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