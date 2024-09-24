Barcelona'dan Loris Karius sürprizi!

Barcelona'nın Villarreal'i 5-1 yendiği maçta Alman kaleci Ter Stegen sakatlanarak sezonu kapattı.

Sakatlığın ardından Katalan devi zaman kaybetmeden kaleci arayışına girerken gündeme serbest durumda olan Loris Karius da geldi.

Daha önce iki sezon boyunca kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen oyuncu Liverpool'a geri dönmüştü. Liverpool'dan sonra Union Berlin ve Newcastle United formaları giyen Karius'un şu anda bir takımı bulunmazken Barcelona'da gündeme gelen isimlerden biri oldu.

Marca'nın haberine göre Karius'tan başka diğer adaylar da Keylor Navas, Otro, Jordi Masip, Edgar Badia ve Tomas Vaclik.