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        Haberler Bilgi Spor Barcelona-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Barcelona-İnter maçı hangi kanalda, Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynayacak mı?

        Şampiyonlar Ligi'nde dev maç! Barcelona-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda heyecan Yarı Final ilk maçları ile sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında Barcelona, İnter ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Barcelona, Inter karşısında galip gelip ev sahibi avantajını kullanmak istiyor. Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, "Barcelona-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Barcelona-İnter maçı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 23:34 Güncelleme: 30.04.2025 - 00:11
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        1

        Barcelona-İnter maçı için nefesler tutuldu. Çeyrek final turunda Dortmund'u eleyen Barcelona, Bayern Münih'i saf dışı bırakan İnter'i konuk edecek. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Barcelona karşısında forma şansı bulup bulmayacağı merak konusu oldu. Peki, "Barcelona-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Barcelona-İnter maçı hangi kanalda, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?" İşte Barcelona-İnter maçı muhtemel 11'ler...

        2

        BARCELONA - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

        Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz canlı olarak yayınlanacak.

        3

        BARCELONA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Barcelona - Inter maçı 30 Nisan Çarşamba günü TSİ 22.00'de oynanacak.

        4

        RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Inter-Barcelona maçı 7 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de oynanacak.

        5

        HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

        Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun Barcelona karşısında ilk 11'de oynaması bekleniyor.

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