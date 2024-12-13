Barcelona- Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Barcelona, İspanya La Liga 17. hafta maçında Leganes ile karşı karşıya geliyor. Real Betis deplasmanında 90. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Katalan ekibi, Leganes karşısında kazanmak istiyor. Barcelona- Leganes maçı canlı yayın kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Barcelona- Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları…
İspanya La Liga'da 17. hafta maçında Barcelona, Leganes'i konuk ediyor. Lig'de 12 galibiyet 2 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Katalanlar, 38 puanla lider olarak yer alıyor. Öte yandan çıktığı 16 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlübiyet alan Leganes, ligde 15 puanla 17. sırada bulunuyor. Peki, Barcelona- Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BARCELONA- LEGANES MAÇI NE ZAMAN?
Barcelona- Leganes maçı 15 Aralık Pazar günü 23.00'te oynanacak.
BARCELONA- LEGANES MAÇI HANGİ KANALDA?
Estadi Olimpic Lluis Companys'te oynanacak olan maç S Sport Plus ve dijital platform EXXEN'den canlı yayınlanacak.