Ernesto Valverde yönetimindeki Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransa'da 0-0 biten ilk maçın rövanşında Bruno Geneiso'nun çalıştırdığı Lyon'u konuk ediyor.

BARCELONA - LYON

SAAT: 23:00

HAKEM: Szymon Marciniak

STAT: Camp Nou

YAYIN: beIN SPORTS 2

BARCELONA: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Arthur, Rakitic, Coutinho, Messi, Suarez

LYON: Lopes, Dubois, Denayer, Marcelo, Marçal, Mendy, Toussart, Fekir, Ndombele, Depay, Moussa Dembele

İLK MAÇTA NE OLMUŞTU?

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği ilk maçta İspanya temsilcisi Barcelona, birçok gol pozisyonundan yararlanamadığı mücadelede konuk olduğu Fransa ekibi Olympique Lyon ile 0-0 berabere kaldı.

İKİ NAMAĞLUP TAKIM KARŞI KARŞIYA!

Camp Nou'daki mücadelede Şampiyonlar Ligi'ndeki iki namağlup takım karşı karşıya geliyor. Grup aşamasında B Grubu'nda yer alan Barcelona, Tottenham, Inter ve PSV ile mücadele ederken 6 maçta 14 puan topladı. Inter ve Tottenham ile birer kez berabere kalan Katalan devi, diğer 4 karşılaşmasında ise 3 puana uzandı.

F Grubu'nda Manchester City, Shakhtar ve Hoffenheim ile mücadele eden Lyon ise ilginç bir seri ile üst tura yükseldi. Fransız temsilcisi 6 maçta sadece Manchester City'yi deplasmanda 2-1'lik skorla yendi, kalan 5 maçından da berabere ayrıldı. Genesio ve öğrencileri 8 puanla bir üst tura yükselen taraf oldu.

LYON'DA ÜÇ TANIDIK İSİM!

Lyon'un Camp Nou'da tur arayacak 11'inde tanıdık üç isim bulunuyor. Savunma hattındaki Denayer, Marcelo ve Marçal, daha önce Süper Lig'de top koşturmuş oyuncular olarak Barcelona karşısında forma giyecek. Jason Denayer daha önce ülkemizde Galatasaray, Marcelo Beşiktaş, Marçal ise Gaziantepspor formalarını terletmişti.

Barcelona, Lyon'u evinde ağırladığı üç Şampiyonlar Ligi maçını da kazandı. Katalunya devi bu mücadelelerde 10 gol atarken kalesinde sadece 2 gol yedi. Barcelona bu maça, Şampiyonlar Ligi'nde art arda 12 sezon çeyrek final aşamasında yer almak için çıkacak. Bu alanda rekorun sahibi olan Katalan ekibi en son 2006/07 sezonunda Liverpool'a elenerek çeyrek final şansını kaybetmişti. Lyon ise 2009/10 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamıyor.