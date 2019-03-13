Ernesto Valverde yönetimindeki Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransa'da 0-0 biten ilk maçın rövanşında Bruno Geneiso'nun çalıştırdığı Lyon'u konuk ediyor.
BARCELONA - LYON
SAAT: 23:00
HAKEM: Szymon Marciniak
STAT: Camp Nou
YAYIN: beIN SPORTS 2
BARCELONA: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Arthur, Rakitic, Coutinho, Messi, Suarez
LYON: Lopes, Dubois, Denayer, Marcelo, Marçal, Mendy, Toussart, Fekir, Ndombele, Depay, Moussa Dembele
İLK MAÇTA NE OLMUŞTU?
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği ilk maçta İspanya temsilcisi Barcelona, birçok gol pozisyonundan yararlanamadığı mücadelede konuk olduğu Fransa ekibi Olympique Lyon ile 0-0 berabere kaldı.
İKİ NAMAĞLUP TAKIM KARŞI KARŞIYA!
Camp Nou'daki mücadelede Şampiyonlar Ligi'ndeki iki namağlup takım karşı karşıya geliyor. Grup aşamasında B Grubu'nda yer alan Barcelona, Tottenham, Inter ve PSV ile mücadele ederken 6 maçta 14 puan topladı. Inter ve Tottenham ile birer kez berabere kalan Katalan devi, diğer 4 karşılaşmasında ise 3 puana uzandı.
F Grubu'nda Manchester City, Shakhtar ve Hoffenheim ile mücadele eden Lyon ise ilginç bir seri ile üst tura yükseldi. Fransız temsilcisi 6 maçta sadece Manchester City'yi deplasmanda 2-1'lik skorla yendi, kalan 5 maçından da berabere ayrıldı. Genesio ve öğrencileri 8 puanla bir üst tura yükselen taraf oldu.
LYON'DA ÜÇ TANIDIK İSİM!
Lyon'un Camp Nou'da tur arayacak 11'inde tanıdık üç isim bulunuyor. Savunma hattındaki Denayer, Marcelo ve Marçal, daha önce Süper Lig'de top koşturmuş oyuncular olarak Barcelona karşısında forma giyecek. Jason Denayer daha önce ülkemizde Galatasaray, Marcelo Beşiktaş, Marçal ise Gaziantepspor formalarını terletmişti.
Barcelona, Lyon'u evinde ağırladığı üç Şampiyonlar Ligi maçını da kazandı. Katalunya devi bu mücadelelerde 10 gol atarken kalesinde sadece 2 gol yedi. Barcelona bu maça, Şampiyonlar Ligi'nde art arda 12 sezon çeyrek final aşamasında yer almak için çıkacak. Bu alanda rekorun sahibi olan Katalan ekibi en son 2006/07 sezonunda Liverpool'a elenerek çeyrek final şansını kaybetmişti. Lyon ise 2009/10 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.