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Barış Alper Yılmaz’a Lille ve Championship kancası

Ankara Keçiörengücü’nün başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz’a bu sezon Fransa Ligue 1'i şampiyon olarak tamamlayan Lille kanca attı. Ayrıca Yılmaz için İngiltere Championship’ten bazı kulüpler de mor-beyazlı ekibin kapısını çaldı

Barış Alper Yılmaz’a Lille ve Championship kancası

Başkent’in TFF 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü’nde bu sezon gösterdiği performansla yıldızı parlayan Barış Alper Yılmaz’a Lille talip oldu. Fransız ekibi; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı’dan sonra 5. Türk için görüşmelerini sürdürüyor. Ayrıca Barış için İngiltere İngiltere Championship’ten bazı ekipler de kulüp ile irtibatta.
Türkiye’den başta Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe olmak üzere bir çok takımdan teklif alan 21 yaşındaki futbolcu için Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, 3 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 25 pay istiyor.

ÜMİT MİLLİ TAKIM İLE ÇIKTIĞI 3 MAÇTA 1 GOL 1 ASİST

TFF 1. Lig'de bu sezon Ankara Keçiörengücü formasını 34 maçın tamamında terleten Yılmaz, 8 gol atıp 5 de asist yaptı. Sergilediği başarılı performans sayesinde Tolunay Kafkas tarafından Ümit Milli Futbol Takımı'na çağırılan Barış Alper Yılmaz, Hırvatistan ile oynanan ve 4-1 kaybedilen müsabakada sonradan oyuna girerek ay-yıldızlılardaki ilk golünü attı.
Dün Ukrayna'yla 1-1 berabere kalınan mücadelede ise oyuna yine sonradan dahil olan Barış, Batuhan Kör’ün attığı golün asistini yaptı.

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