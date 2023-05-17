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Barış Arduç: Tek ilgilendiğim şey kızım

9 Eylül 2022'de kızı Jan Asya'yı kucağına alarak ilk kez baba olmanın mutlululuğunu yaşayan Barış Arduç, Kuruçeşme'deydi. Ünlü oyuncu, "Şu an herhangi bir proje yok. Zaten seçim sürecindeyiz. Biliyorsunuz bir kızım oldu. Tek ilgilendiğim şey kızım" dedi

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  • Barış Arduç: Tek ilgilendiğim şey kızım - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Barış Arduç, Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı. Otomobilinden inen ve bir binaya yönelen Arduç, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.
  • Barış Arduç: Tek ilgilendiğim şey kızım - Magazin haberleri

    "TEK İLGİLENDİĞİM ŞEY KIZIM"

    Bir arkadaşına kahve içmeye geldiğini ifade eden Barış Arduç, "İş görüşmesi için mi?" sorusunu yönelten muhabirlere, "Şu an herhangi bir proje yok. Zaten seçim sürecindeyiz. Biliyorsunuz bir kızım oldu. Tek ilgilendiğim şey kızım" şeklinde yanıt verdi.
  • Barış Arduç: Tek ilgilendiğim şey kızım - Magazin haberleri

    35 yaşındaki Arduç, yaz tatili için planlarının olup, olmadığının sorulması üzerine ise, "Şimdilik net bir planımız yok. Seçimler bitsin, duruma göre karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.
  • Barış Arduç: Tek ilgilendiğim şey kızım - Magazin haberleri

    İLK PAYLAŞIM

    Öte yandan ilk kez baba olmanın mutluluğunun yaşayan Barış Arduç, geçtiğimiz aylarda kızını bebek arabasıyla gezdirirken çekilen fotoğrafını yayınlamıştı.
  • Barış Arduç: Tek ilgilendiğim şey kızım - Magazin haberleri

    "EVLENDİKTEN SONRA HAYATIMDA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"

    Arduç, ayrıca daha önce, "Evlendikten sonra hayatımda bir şey değişmedi. Yedi yıldır beraberiz, evlilik bizim için sembolik bir şey oldu. Değişen bir şey yok" şeklinde konuşmuştu.
  • Barış Arduç: Tek ilgilendiğim şey kızım - Magazin haberleri

    ÇEŞME'DE NİKAH

    'Deliha' filminin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Gupse Özay ile Barış Arduç, 29 Temmuz 2020'de Çeşme'de nikah masasına oturmuştu.
  • Barış Arduç: Tek ilgilendiğim şey kızım - Magazin haberleri

    BİR KIZLARI VAR

    Mutlu birliktelikleri süren Özay ve Arduç, geçtiğimiz yıl da kızlarını kucaklarına almıştı. Çerkes olan Gupse Özay, 9 Eylül'de dünyaya gelen kızına Jan Asya ismi vermişti.

    Jan, TDK'da "Atak, çevik, becerikli, çalışkan, asil soylu bir aileden gelen..." anlamına geliyor.

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