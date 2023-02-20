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Barış Başdaş: "İkinci kattan aşağı atladım"

Türkiye'yi sarsan deprem felaketini Yeni Malatyasporlu Barış Başdaş, Alman televizyon kanalı ZDF'ye anlattı.

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  • Barış Başdaş: "İkinci kattan aşağı atladım"

    Deprem gecesi kulüp tesislerinde kaldığını söyleyen Barış Başdaş şöyle konuştu: "Aniden sallanmaya başladık. Uyandım ve etrafa baktım. 3-4 saniye sonra yatağın sağına doğru düştüm. Atom bombası atılmış gibi hissettim." 
  • Barış Başdaş: "İkinci kattan aşağı atladım"

    "Sonra koşmaya başladım. Elektrik kesildi. Duvarlardan küçük taşlar ve tozlar dökülüyordu. İkinci kattan aşağı atladım ve bileğimi burktum. Aşağı atlayınca, her yeri kanayan bir takım arkadaşımı gördüm."
  • Barış Başdaş: "İkinci kattan aşağı atladım"

    "Hava çok soğuktu. İnsanlar o an uyuduğu için kısa kıyafetler giymişti. Kar yağıyordu, hava buz gibiydi. Birçok insanın, sıcak bir şeyler giymek için evlerine dönecek durumu bile yoktu."
  • Barış Başdaş: "İkinci kattan aşağı atladım"

    KUNTZ, DOSTLUK MAÇINI AÇIKLADI

    Aynı yayına telefon bağlantısıyla katılan Stefan Kuntz, Türkiye'nin üç büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın depremzedeler için ortak kampanyalar yürüttüğünü belirtti ve Almanya Futbol Federasyonu ile geliri depremzedelere gidecek olan bir dostluk maçı için girişimleri olduğunu belirtti.

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