Barış Başdaş: "İkinci kattan aşağı atladım"

KUNTZ, DOSTLUK MAÇINI AÇIKLADI

Aynı yayına telefon bağlantısıyla katılan Stefan Kuntz, Türkiye'nin üç büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın depremzedeler için ortak kampanyalar yürüttüğünü belirtti ve Almanya Futbol Federasyonu ile geliri depremzedelere gidecek olan bir dostluk maçı için girişimleri olduğunu belirtti.