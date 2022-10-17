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Barış Kılıç, 'Kızılcık Şerbeti'ndeki rolünü ilk kez anlattı

Show TV’de ekrana gelecek, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı merakla beklenen dizi “Kızılcık Şerbeti” 28 Ekim Cuma akşamı izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrol oyuncularından Barış Kılıç, diziye ait merak edilenleri ilk kez anlattı

Barış Kılıç, 'Kızılcık Şerbeti'ndeki rolünü ilk kez anlattı
'Kızılcık Şerbeti'ndeki rolünü ilk kez anlattı
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HABERTURK.COM

Aynı doğrulara fakat farklı kültürlere sahip iki ailenin çocukları Doğa (Sıla Türkoğlu) ve Fatih’in (Doğukan Güngör) yıldırım nikahıyla evlenmesiyle yaşanan çarpıcı olayları konu alan 'Kızılcık Şerbeti'nde Barış Kılıç, başarılı iş adamı Ömer Ünal karakterine hayat veriyor. Aile şirketlerini ağabeyi Abdullah (Settar Tanrıöğen) ile birlikte yöneten Ömer, dizide hayatının sınavını Kıvılcım’la (Evrim Alasya) karşılaştığında verecek.

“SEVGİNİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ ANLATMAK VE ANLAMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK!”

Barış Kılıç, merakla beklenen Kızılcık Şerbeti’ni şu sözlerle anlattı:

"Dizimizin tanıtımı yayınlanmaya başladığından beri tahminimin çok üstünde insan tarafından konuşulur oldu. Dizimizin konusu herkes tarafından ilgi duyulabilecek bir senaryoya sahip. Hayat amaçları aslında aynı ancak yaşantıları ve yöntemleri farklı iki aileyi izleyecegiz. Sevginin her türlü birleştirici gücünü bir kez daha anlatmak ve anlamak için yola çıkıyoruz."

Kızılcık Şerbeti’nin Konusu:

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. “Kızılcık Şerbeti” doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti 28 Ekim Cuma akşamı 20.00’de Show TV’de başlıyor!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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