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        CANLI | Okan Buruk, HT Spor'da!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, özel açıklamalarıyla HT Spor'da. Mehmet Ayan, Rıdvan Dilmen ve Sine Çakır Heyse soruyor, Okan Buruk yanıtlıyor. İşte Okan Buruk'un HT Spor'a özel açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 20:04 Güncelleme: 17.11.2024 - 20:22
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        CANLI | Okan Buruk, HT Spor'da!
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        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli maç arasında HT Spor ekranlarında '%100 Futbol'un konuğu. Başarılı teknik adam, Süper Lig'den Avrupa'ya, kariyerinden, hedeflerine kadar birçok konu hakkında özel açıklamalarda bulunuyor.

        Sine Çakır Heyse'nin moderatörlüğünde, HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan ve usta yorumcu Rıdvan Dilmen soruyor, Okan Buruk yanıtlıyor.

        İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

        Okan Buruk: İlk milli maçım Rıdvan Hoca ileydi, Rıdvan Hoca'nın da son maçıydı. Doğma büyüme İstanbulluyum ama annem babam Trabzonlu. Gende var.

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        Okan Buruk: Halı sahaya gidiyorsunuz, halı sahada da var. Futbolda, kazanma kaybetme olan her şeyde bu tür şeyler olacak. Bu da gayet normal.

        TOTTENHAM MAÇI PLANI

        Okan Buruk: Biz kaliteli bir takımız. Bayern Münih ile oynuyorsun, daha özel kadrosu olabiliyor. Aradaki farkı kapatmak için baskılı oyun oynaman, oynatmaman lazım. Ben ne olursa olsun Tottenham maçının bizim için korkmamız gereken bir maç olacağını düşündüm. Bir hafta önce Beşiktaş maçında 4-4-2 oynadık Mertens oynamadı ama diğer maçta da Sallai yok ama ben Mertens ile başlayacağım dedim. 3-4-1-2 mi yapayım 3-5-2-3 mi yapayım diye düşündüm. Oyun içinde Mertens merkez üçlüye kırılıyor.

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