CANLI | Okan Buruk, HT Spor'da!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli maç arasında HT Spor ekranlarında '%100 Futbol'un konuğu. Başarılı teknik adam, Süper Lig'den Avrupa'ya, kariyerinden, hedeflerine kadar birçok konu hakkında özel açıklamalarda bulunuyor.

Sine Çakır Heyse'nin moderatörlüğünde, HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan ve usta yorumcu Rıdvan Dilmen soruyor, Okan Buruk yanıtlıyor.

Okan Buruk: Halı sahaya gidiyorsunuz, halı sahada da var. Futbolda, kazanma kaybetme olan her şeyde bu tür şeyler olacak. Bu da gayet normal.

📺 %100 Futbol Özel 🎙️ ( @RidvanDilmen8 ) Rıdvan Dilmen: "Benim son milli maçım, Okan hocanın ilk milli maçıymış." 🗣️ Okan Buruk: "Sağdan gidecek yer yoktu, hem Rıza hoca var hem Rıdvan abi var hem de ben varım." (Gülerek) pic.twitter.com/NRzIXoP3pi

📺 %100 Futbol Özel



🎙️ (@RidvanDilmen8) Rıdvan Dilmen: "Mesela Okan Buruk ile Acun Ilıcalı arasında bir demeç savaşı oldu. Kendilerine yakışır sertlikte ve nezaketteydi."



🗣️ Okan Buruk: "Kazanmak, kaybetmek olan her yerde bunlar olacak. Bu da gayet normal." pic.twitter.com/vGQzEfniIc — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2024

TOTTENHAM MAÇI PLANI

Okan Buruk: Biz kaliteli bir takımız. Bayern Münih ile oynuyorsun, daha özel kadrosu olabiliyor. Aradaki farkı kapatmak için baskılı oyun oynaman, oynatmaman lazım. Ben ne olursa olsun Tottenham maçının bizim için korkmamız gereken bir maç olacağını düşündüm. Bir hafta önce Beşiktaş maçında 4-4-2 oynadık Mertens oynamadı ama diğer maçta da Sallai yok ama ben Mertens ile başlayacağım dedim. 3-4-1-2 mi yapayım 3-5-2-3 mi yapayım diye düşündüm. Oyun içinde Mertens merkez üçlüye kırılıyor.