ŞARTINI AÇIKLAMIŞTI

Artık ilişkisini gizlemeyen çiftten Nisa Bölükbaşı, sevgilisinden gelen evlilik teklifi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Bölükbaşı, "Son dönemde 'Yok artık, bu kadarı da pes!' dediğin açıklama neydi?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

Barış'ın vücudunun her yerinde dövme var. Yaz aylarında dövmelerinin anlamını sormuştum. O da 'Sana güvendiğimde söylerim' demişti. 'Allah Allah' dedim. Bir zaman geçti, yine sordum. Anlatmaya başladı. Sıra ensesindeki dövmeye gelince Boşver' dedi.

Ben de 'tamam' dedim. Sonra sosyal medyadan öğrendim ki eski sevgilisinin adı yazıyormuş. Konuştuk. 'Bütün dövmeler benim eski hayatımın bir parçası, silemem' dedi. Ben de dövmeyi istemediğimi söyledim, 'Sileceksin' dedim.

Sürekli 'Seninle evleneceğim' diyor ya, ben de 'Benimle evlenmek istiyorsan, bu dövme olmayacak. O dövme varsa, ben yokum' dedim. Şimdi bunun kavgasını yapıyoruz.