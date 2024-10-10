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        Baro seçimleri ne zaman? İstanbul ve Ankara baro seçimleri için adaylar kim?

        Türkiye'nin iki önemli şehri İstanbul ve Ankara için baro seçimleri yapılacak. İstanbul ve Ankara Baroları genel kurul toplantılarıyla yeni başkanlarını belirlemeye hazırlanıyor. İstanbul'dan 11 aday, Ankara'da 6 aday başkanlık için mücadele edecek. Peki Baro seçimleri ne zaman? İstanbul ve Ankara baro seçimleri için adaylar kim?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 16:32 Güncelleme: 10.10.2024 - 16:32
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        Baro seçimleri tarihi belli oldu. Türkiye’nin en büyük iki barosu, İstanbul ve Ankara Baroları, genel kurul toplantılarıyla yeni başkanlarını seçmeye hazırlanıyor. Peki Baro seçimleri ne zaman? İstanbul ve Ankara baro seçimleri için adaylar kim?

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        BARO BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN, ADAYLAR KİM?

        62 bin 587 üyesi olan İstanbul Barosu 19-20 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde, 23 bin 684 üyesi olan Ankara Barosu ise 12-13 Ekim’de Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı’nda olağan genel kurulunu yapacak.

        Başkan Yardımcısı Ali Gürbüz, İstanbul Barosu'nun en köklü gruplarından biri olan Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı olarak öne çıkıyor.

        Mevcut başkan Filiz Saraç ise bu gruptan ayrı bir aday olarak seçimlerde yer alacak. Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Doğukan Tonguç Cankurt ise Ankara’daki bir diğer aday olarak dikkat çekiyor.

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        Avukat Hakları Grubu ise Ebru Dönmez’i aday göstererek, seçimlerde ilk kez yeni bir isimle yer alacak. Diğer yandan, Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu da Hakan Erdem ile yarışa katılacak. Bağımsız aday olarak ise İbrahim Akın, Ankara Barosu’ndaki seçimlerde kendine yer bulmaya çalışacak.

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