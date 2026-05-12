        Haberler Gündem 3. Sayfa Bartın'da kayıp emlakçı ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Bartın'da kayıp emlakçı ölü bulundu

        Bartın'da emlak danışmanlığı yapan 35 yaşındaki Hakan Aydın, evine yaklaşık 300 metre uzaklıktaki Bartın Irmağı kenarında ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 19:55 Güncelleme:
        Kayıp emlakçı ölü bulundu

        Kentte emlak danışmanlığı yapan Hakan Aydın’dan dün saat 14.00’ten sonra haber alamayan yakınları, endişe ederek bu sabah gitmiş olabileceği yerlere baktı.

        Gölbucağı Mahallesi’ndeki Milli Eğitim Lojmanları arkasından geçen Bartın Irmağı kenarına bakan yakınları Aydın’ı hareketsiz halde buldu.

        Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin incelemesinde Aydın’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Aydın'ın cansız bedeni, incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

