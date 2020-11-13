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Bartın'da pozitif ve temaslı kişilere hasta bilekliği takılacak

Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan karar kapsamında filyasyon çalışmaları ile tespit edilen pozitif vaka ve bu vakaların temaslılarına barkotlu hasta bilekliği takılacak.

Bartın'da pozitif ve temaslı kişilere hasta bilekliği takılacak
İHA

Bartın Valisi Sinan Güner Başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince korona virüs (COVİD-19) salgınının yayılımını engellemek amacıyla yeni kararlar alındı. Virüsün yayılımını engellemek amacıyla alınan kararla birlikte il genelinde filyasyon çalışmaları ile tespit edilen pozitif vaka ve bu vakaların temaslılarının takibine katkı sağlamak üzere bu kişilere İl Sağlık Müdürlüğü tarafından barkotlu hasta bilekliği takılacak. Vatandaşlar izolasyon süresi içerisinde barkotlu hasta bilekliklerini hiçbir surette çıkartamayacak. Ev izolasyonunu takip eden ekipler bileklik kontrolünde de bulunacak.

Bilekliği çıkardığı tespit edilenler ve kolunda hasta bilekliği olduğu halde sokağa çıkanlar hakkında karantina kurallarını ihlal etmelerinden dolayı idari ve adli işlem yapılacak. Ayrıca bu şahıslar karantina yurduna sevk edilecek. Bileklikle sokağa çıkan vatandaşlara kent genelindeki işletmeler tarafından da hiçbir surette mal ve hizmet sunulmayacak. Bu kişilere hizmet sunan işletmeler hakkında da idari ve adli işlemlerin başlatılacak.

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