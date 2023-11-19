Amasra'da fırtına; tekneler limana çekildi (4)

KAFENİNÇATISIUÇTU

Bartın'ın Amasra ilçesi Boztepe Mahallesi'nde, fırtına nedeniyle bir kafenin çatısı uçtu. Mahalle yolunun ulaşıma kapandığı yerde itfaiye ekipleri, şerit çekerek önlem aldı. İlçede fırtınanın etkisi sürüyor.

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