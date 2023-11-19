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        Amasra'da fırtına; tekneler limana çekildi (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 15:38 Güncelleme: 19.11.2023 - 15:40
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        Amasra'da fırtına; tekneler limana çekildi (4)
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        KAFENİNÇATISIUÇTU

        Bartın'ın Amasra ilçesi Boztepe Mahallesi'nde, fırtına nedeniyle bir kafenin çatısı uçtu. Mahalle yolunun ulaşıma kapandığı yerde itfaiye ekipleri, şerit çekerek önlem aldı. İlçede fırtınanın etkisi sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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