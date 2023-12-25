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        Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi

        BARTIN'da etkili olan yağışın ardından nehirden akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi. Bartın Irmağı'nın denize döküldüğü bölgede, suyun kahverengiye döndüğü görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 14:25 Güncelleme: 25.12.2023 - 14:30
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        Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi
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        BARTIN'da etkili olan yağışın ardından nehirden akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi. Bartın Irmağı'nın denize döküldüğü bölgede, suyun kahverengiye döndüğü görüldü.

        Batı Karadeniz'de hafta sonunda etkili olan yağmur sonrası Karabük, Kastamonu ve Bartın geneline, metrekareye 30 kilogramın üzerinde yağış düştü. Kastamonu ve Karabük'ün dağlık kesimlerinden gelip, yaklaşık 15 kilometrelik bölümü Bartın'dan geçen Bartın Irmağı'nın getirdiği çamur, nehrin denize dökülen bölümünde suyun rengini değiştirdi. Liman bölgesinde denizin çamurlu olduğu görüldü. Bölgede geniş bir alanın rengi, ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle kahverengiye döndü. Irmakla denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe neden oldu. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde, denizin derelerle birleştiği bölgelerde de su, çamurun rengini aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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