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        Bartın Irmağı'nda balık ölümleri

        BARTIN'da kent merkezinden geçen Bartın Irmağı'ndaki su debisinin düşmesi ile yaşanan balık ölümleri, tedirginliğe yol açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 12:46 Güncelleme: 27.09.2024 - 12:50
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        Bartın Irmağı'nda balık ölümleri
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        BARTIN'da kent merkezinden geçen Bartın Irmağı'ndaki su debisinin düşmesi ile yaşanan balık ölümleri, tedirginliğe yol açtı. Belediye, oksijen yoğunluğunu artırmak için ırmağa su takviyesi yaptı.

        Bartın Irmağı'nın Kemerköprü Mahallesi'nden geçen bölümünde balık ölümleri yaşandı. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve kuraklık nedeniyle su seviyesi azalan ırmakta, sabah saatlerinde suyun kenarında çok sayıda ölü balık görüldü. Durumu gören çevre sakinleri de Bartın Belediyesi'ne haber verdi. Belediye ekipleri, oksijen yoğunluğunu artırmak için sabah saatlerinde Kemerköprü üzerinden geçen vanaları açarak, ırmağa su takviyesi yaptı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de ırmak yatağında sudan ve ölü balıklardan numune aldı. Görevliler, bölge halkını balık ölülerini toplamamaları konusunda uyardı. Diğer yandan Kemerköprü'de yaşayan Engin Kahraman, Bartın Irmağı'nda su seviyesinin düştüğü anlarda balık ölümlerinin yaşandığını belirterek, belediyenin de önlem olarak su takviyesi yaptığını söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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