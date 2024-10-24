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        Kesinleşmiş 10 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı

        BARTIN'da hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 11:54 Güncelleme: 24.10.2024 - 12:00
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        Kesinleşmiş 10 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
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        BARTIN'da hakkında ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.A.T. (26), jandarma tarafından yakalandı.

        Bartın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2 yıldır aranan, ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan A.A.T.’yi, Bartın merkeze bağlı Kurtköy köyündeki evinde yakalandı. A.A.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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