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        Irmağa düşen kişi kurtarıldı

        BARTIN'da ırmağa düşen A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 11:11 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:15
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        Irmağa düşen kişi kurtarıldı
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        BARTIN’da ırmağa düşen A.Y. (65) itfaiye tarafından halatla çekilerek kurtarılıp tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kemerköprü Mahallesi Asma Köprü mevkisinde meydana geldi. Irmak kenarında alkol tüketen A.Y., dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten ırmağa düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. A.Y., itfaiye tarafından uzatılan halatla sudan çıkartıldı. Sağlık durumu iyi olan A.Y. tedbir amaçlı ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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