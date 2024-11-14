Su samurunun balık avlaması kamerada

Kurucaşile ilçesinde dün öğle saatlerinde sudan çıkan su samuru, kıyıdaki teknelere ait ağların arasında bir süre yiyecek aradı. Su samuru, yiyecek bulamayınca denize dalarak bir balık avladı. O anlar, limandaki bir balıkçı tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

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