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        Su samurunun balık avlaması kamerada

        BARTIN'da sudan çıkarak karada yiyecek arayan, bulamayınca denize dalarak balık avlayan su samuru, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 11:09 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:15
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        Su samurunun balık avlaması kamerada
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        BARTIN'da sudan çıkarak karada yiyecek arayan, bulamayınca denize dalarak balık avlayan su samuru, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kurucaşile ilçesinde dün öğle saatlerinde sudan çıkan su samuru, kıyıdaki teknelere ait ağların arasında bir süre yiyecek aradı. Su samuru, yiyecek bulamayınca denize dalarak bir balık avladı. O anlar, limandaki bir balıkçı tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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