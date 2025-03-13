Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Heyelanda mahalledeki yol çöktü

        BARTIN'nın Hasankadı beldesinde meydana gelen heyelanda mahallede yolda çökme oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 10:01 Güncelleme: 13.03.2025 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Heyelanda mahalledeki yol çöktü
        ABONE OL

        BARTIN'nın Hasankadı beldesinde meydana gelen heyelanda mahallede yolda çökme oldu. Tüloğlu Mahallesi Engin Karataş, "Mahallemizde son kar yağışları sonrası heyelan yaşandı, hemen yakındaki evde yaşlı bir teyzemiz oturuyor ve çok korkuyor. Devletimizden gereğinin yapılmasını bekliyoruz" dedi.

        Kentte geçen hafta etkili olan kar yağışları ve yağmurlar sonrası Hasankadı beldesindeki Tüloğlu Mahallesi yolunda 50 metrelik kısımda toprak kayması yaşandı. 130 hanede 250 kişinin yaşadığı mahallede 10 gün önce başlayan toprak hareketliliği her geçen gün arttı. Mahallenin alt tarafındaki dere yatağına doğru yaklaşık 50 metre aşağıya doğru kayan toprak nedeniyle beton kaplı yol kullanılamaz hale geldi. Tüloğlu Mahallesi Muhtarı Engin Karataş’ın haber vermesi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri mahalleye gelip inceleme yaptı.

        Heyelanın yaşandığı alanda evi olan Fatma Akgül (73), tedirgin olduğunu ifade ederek, "Buradaki heyelan ramazan ayının ilk günlerinde yaşandı. Şu anda evim burada, çok korkuyorum, geceleri uyuyamıyorum. Heyelan gece olmuş, sabah bahçeye indim burası gitmiş. Her akşam az az aşağıya kaymaya devam ediyor. Ben de muhtara haber verdim, onlar geldi baktı. AFAD ekipleri de geldi, baktılar evin önündeki direk bile yan yattı. Ben burada çok korkuyorum" dedi.

        'BURASI HER GEÇEN GÜN AŞAĞIYA KAYIYOR'

        Mahalle muhtarı Engin Karataş ise "Mahallemizde son kar yağışları sonrasında burada heyelan yaşandı. Şu anda burası hem aşağıya battı hem aşağıya kaydı. Buradaki sıkıntımız hemen yakınında evde yaşlı bir teyzemizin oturması, buraya inceleme yapmak için AFAD geldi, devletimizden gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Yetkililerin bu sorunu çözmesini bekliyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        Çelik kasayı 30 saniye çaldılar! 7 aylık takip sonuç verdi!
        Çelik kasayı 30 saniye çaldılar! 7 aylık takip sonuç verdi!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Bebekte kafa travması tespit edilmişti! Kalpsiz anneye büyük ceza!
        Bebekte kafa travması tespit edilmişti! Kalpsiz anneye büyük ceza!
        Mourinho'dan Maximin ve PFDK sözleri!
        Mourinho'dan Maximin ve PFDK sözleri!
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Asgari ücret komisyonuna Alman modeli
        Asgari ücret komisyonuna Alman modeli
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        5 yaşındaki Kutay'dan kahreden haber!
        5 yaşındaki Kutay'dan kahreden haber!
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Ayasofya hakkında şaşırtan bilgiler!
        Ayasofya hakkında şaşırtan bilgiler!
        Putin: Kursk düşmandan özgürleştirilecek
        Putin: Kursk düşmandan özgürleştirilecek
        Uzayda mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüşü yine ertelendi
        Uzayda mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüşü yine ertelendi
        Size yalan söylüyor olabilir!
        Size yalan söylüyor olabilir!
        'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' dolandırıcılığı... Kadın doğum uzmanı tutuklandı!
        'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' dolandırıcılığı... Kadın doğum uzmanı tutuklandı!
        Sağlıklı oruç için bunlara dikkat!
        Sağlıklı oruç için bunlara dikkat!

        Benzer Haberler

        Bartın'da tuzağa yakalanan porsuk kurtarıldı
        Bartın'da tuzağa yakalanan porsuk kurtarıldı
        Domuz tuzağına yakalanan porsuk kurtarıldı
        Domuz tuzağına yakalanan porsuk kurtarıldı
        Bartın'da çatı yangını
        Bartın'da çatı yangını
        Bartın'da 5 katlı binanın çatısı yandı
        Bartın'da 5 katlı binanın çatısı yandı
        Bartın Üniversitesi Webometrics Dünya Üniversiteler sıralamasında yerini yü...
        Bartın Üniversitesi Webometrics Dünya Üniversiteler sıralamasında yerini yü...
        Bakan Tunç, Bartın'da eski belediye başkanının cenazesine katıldı
        Bakan Tunç, Bartın'da eski belediye başkanının cenazesine katıldı