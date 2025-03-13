Heyelanda mahalledeki yol çöktü

BARTIN'nın Hasankadı beldesinde meydana gelen heyelanda mahallede yolda çökme oldu. Tüloğlu Mahallesi Engin Karataş, "Mahallemizde son kar yağışları sonrası heyelan yaşandı, hemen yakındaki evde yaşlı bir teyzemiz oturuyor ve çok korkuyor. Devletimizden gereğinin yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Kentte geçen hafta etkili olan kar yağışları ve yağmurlar sonrası Hasankadı beldesindeki Tüloğlu Mahallesi yolunda 50 metrelik kısımda toprak kayması yaşandı. 130 hanede 250 kişinin yaşadığı mahallede 10 gün önce başlayan toprak hareketliliği her geçen gün arttı. Mahallenin alt tarafındaki dere yatağına doğru yaklaşık 50 metre aşağıya doğru kayan toprak nedeniyle beton kaplı yol kullanılamaz hale geldi. Tüloğlu Mahallesi Muhtarı Engin Karataş’ın haber vermesi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri mahalleye gelip inceleme yaptı.

Heyelanın yaşandığı alanda evi olan Fatma Akgül (73), tedirgin olduğunu ifade ederek, "Buradaki heyelan ramazan ayının ilk günlerinde yaşandı. Şu anda evim burada, çok korkuyorum, geceleri uyuyamıyorum. Heyelan gece olmuş, sabah bahçeye indim burası gitmiş. Her akşam az az aşağıya kaymaya devam ediyor. Ben de muhtara haber verdim, onlar geldi baktı. AFAD ekipleri de geldi, baktılar evin önündeki direk bile yan yattı. Ben burada çok korkuyorum" dedi.

'BURASI HER GEÇEN GÜN AŞAĞIYA KAYIYOR'

Mahalle muhtarı Engin Karataş ise "Mahallemizde son kar yağışları sonrasında burada heyelan yaşandı. Şu anda burası hem aşağıya battı hem aşağıya kaydı. Buradaki sıkıntımız hemen yakınında evde yaşlı bir teyzemizin oturması, buraya inceleme yapmak için AFAD geldi, devletimizden gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Yetkililerin bu sorunu çözmesini bekliyoruz" diye konuştu.