Bakan Bayraktar: 75 milyar metreküp doğal gaz keşfi oldu

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Göktepe-3 Kuyusu’nda dün itibariyle testler neticelendi, 75 milyar metreküplük, yani piyasa değeri 30 milyar dolar olan ve Türkiye'deki bütün hanelere 3,5 yıl boyunca doğal gaz sağlayabilecek büyük bir rezervi keşfettik. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

AK Parti Bartın İl Danışma Meclisi toplantısına katılmak için Bartın’a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bartın Kültür Merkezi Salonu’nda düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Burada konuşan Bakan Bayraktar, “Cumhurbaşkanımız az önce açıkladı, Türkiye'ye yeni bir müjdeyi verdik, biz Karadeniz’de yaklaşık 5 yıldır doğal gaz arama faaliyeti yürütüyorduk ve 2020 yılının Ağustos’unda biz Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük doğal gaz keşfinin adını ‘Sakarya gaz sahası’ dediğimiz alanda gerçekleştirdik. O doğal gazı çıkardık ve çok yakın bir mesafede olan Filyos’a getirerek, bugün evlerimizde kullanır hale geldik. Ama hep şunu söylüyoruz. Türkiye’nin ihtiyaçları çok. Türkiye’nin enerji talebi artmaya devam ediyor. Onun için bizim daha çok keşif yapmamız lazım. Daha sonra gaz bulup üretmemiz lazım ve hamdolsun ‘Göktepe-3’ Kuyusu’nda dün itibarıyla testler neticelendi. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza Arnavutluk'a gitmeden önce bilgisini arz ettim. Hamdolsun 75 milyar metreküplük, yani piyasa değeri 30 milyar dolar olan ve Türkiye'deki bütün hanelerine 3,5 yıl boyunca doğal gaz sağlayabilecek büyük bir rezervi keşfettik. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.