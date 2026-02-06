Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri Haberleri

        Bartın'da heyelan nedeniyle 3 evde çatlaklar oluştu

        Bartın'ın Amasra ilçesinde heyelan sonucu 3 evde çatlaklar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 13:50 Güncelleme: 06.02.2026 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da heyelan nedeniyle 3 evde çatlaklar oluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bartın'ın Amasra ilçesinde heyelan sonucu 3 evde çatlaklar meydana geldi.

        Çanakçılar köyü Kestanelik Mahallesi'nde karların erimesi ve sağanak sonucu köy meydanından geçen yol ve tarlada toprak kayması yaşandı.

        İhbar üzerine köye gelen AFAD İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu.

        Beton yolda oluşan çatlakların yanı sıra yol kenarındaki 3 evin zemin ve duvarlarında da çatlaklar meydana geldi.

        Ekiplerin bölgede bulunan evlerdeki taramaları ve risk oluşup oluşmadığına dair teknik incelemesi sürüyor.

        Köy sakinlerinden Volkan Yamaner, yoğun yağışın ardından kar örtüsünün kalkmasıyla evlerinin bulunduğu bahçede toprak kaymasını gördüklerini söyledi.

        Kaymanın devam etmesiyle evlerinin temel ve duvarlarında çatlaklar oluştuğunu anlatan Yamaner, "Oturduğum ev, ek binanın bitişiğinden ayrılmış. Yolda da büyük çatlaklar var ve halen devam ediyor. AFAD ekipleri geldi, inceleme yaptılar. Ne olacak biz de bekliyoruz. Bahçede kaymalar çok büyük. Her kayma yaşandığında tuğlalardaki çatlama sesleri geliyor ve endişeleniyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Beşiktaş, Amir Murillo'yu açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Amir Murillo'yu açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ

        Benzer Haberler

        Bartın'da anne adayları gebe okulunda aldıkları eğitimle bilinçleniyor
        Bartın'da anne adayları gebe okulunda aldıkları eğitimle bilinçleniyor
        Bartın'da uyuşturucu operasyonları: 9 gözaltı
        Bartın'da uyuşturucu operasyonları: 9 gözaltı
        Bartın'da kaçakçılık suçundan 3 kişi yakalandı
        Bartın'da kaçakçılık suçundan 3 kişi yakalandı
        Bartın'dan kısa kısa
        Bartın'dan kısa kısa
        Ulukaya Kanyonu'nda ikinci şelale oluştu
        Ulukaya Kanyonu'nda ikinci şelale oluştu
        Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
        Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı