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        Bazanın altında yakalandı; 'başım dönüyordu, burada yatıyordum' dedi

        BARTIN'da, hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 12:12 Güncelleme: 20.05.2025 - 12:15
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        Bazanın altında yakalandı; 'başım dönüyordu, burada yatıyordum' dedi
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        BARTIN'da, hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. (34), evinde saklandığı bazanın altında, kıyafetlerin içinde yakalandı. E.E., polislerin 'Burada ne yapıyorsun?' sorusuna 'Başım dönüyordu, burada yatıyordum' cevabını verdi.

        Hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ‘Görevi yaptırmamak için direnme’, ‘Kasten yaralama’, ‘Tehdit’, ‘Hakaret’, 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma’, ‘Mala zarar verme’ gibi suçlardan 20 kaydı bulunan E.E.'nin kent merkezindeki evinde olduğu tespit edildi. Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri eve baskın yaptı. Polislerin evde yaptığı aramada E.E. yatak odasında bazanın altında saklanırken yakalandı. E.E., ‘Burada ne yapıyorsun?’ diye soran polislere, 'Başım dönüyordu, burada yatıyordum' cevabını verdi. Gözaltına alınan E.E. emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi. E.E.'nin yakalanma anına ilişkin görüntüler polis kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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