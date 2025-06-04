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        Bartın'da cankurtaranlar tatbikatla göreve başladı

        BARTIN'da tatil sezonunun açılmasıyla birlikte sahillerde görev yapacak 13 cankurtaran yapılan tatbikatla göreve başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 20:25 Güncelleme: 04.06.2025 - 20:30
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        Bartın'da cankurtaranlar tatbikatla göreve başladı
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        BARTIN'da tatil sezonunun açılmasıyla birlikte sahillerde görev yapacak 13 cankurtaran yapılan tatbikatla göreve başladı.

        Kentte 6 ay boyunca İl Özel İdare Müdürlüğü bünyesinde Büyükkızlıkum, Hatipler, Mugada, Güzelcehisar Göçgündemirci ve Kapısuyu sahilinde görev yapacak 13 cankurtaran için sezon açılışı dalayısıyla Güzelcehisar sahilinde tatbikat düzenlendi. Etkinliğe Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Uğur Karakaya, İl Genel Meclisi üyeleri ve davetliler katıldı. Törende konuşan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, 11 yıldır özel idare tarafından verilen cankurtaran hizmetlerinin çok sayıda boğulma olayının önüne geçildiği söyledi. Daha sonra cankurtaranlar tarafından, kayadan düşen bir vatandaşın kurtarılması ve deniz araçlarıyla hastaneye ulaştırılmasıyla ilgili tatbikatı yapıldı. Tatbikatın sonunda cankurtaranlar, deniz üzerinde Türk bayrağı açtı.

        Tatbikata Bartın Emniyet Müdürlüğüne ait Zodiak Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı zodiak bot da katıldı. Cankurtaranlar 6 sahilde 2 zodiak bot, 2 insansız kurtarma robotu ve 4 jet ski ile görev yapacak.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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