Yaya geçidinde defalarca karşıya geçip geri döndü

BARTIN'da yoğun trafik akışının yaşandığı yolda, yaya geçidinden defalarca kez geçip geri dönen yayanın trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşamüzeri, Bartın-Ankara kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bir yaya, defalarca yaya geçidinden karşıya geçip geri döndü. Araçların hızla yaklaşmasını bekleyip yolun karşısına geçen yaya, bir ara da yaya geçidinin ortasında aniden durarak trafik güvenliğini tehlikeye soktu. Yaya, bir süre aynı şekilde yolun karşısına geçip geri döndükten sonra bir minibüse binerek bölgeden ayrıldı. Yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.