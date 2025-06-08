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        Yaya geçidinde defalarca karşıya geçip geri döndü

        BARTIN'da yoğun trafik akışının yaşandığı yolda, yaya geçidinden defalarca kez geçip geri dönen yayanın trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 10:15 Güncelleme: 08.06.2025 - 10:20
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        Yaya geçidinde defalarca karşıya geçip geri döndü
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        BARTIN'da yoğun trafik akışının yaşandığı yolda, yaya geçidinden defalarca kez geçip geri dönen yayanın trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, dün akşamüzeri, Bartın-Ankara kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bir yaya, defalarca yaya geçidinden karşıya geçip geri döndü. Araçların hızla yaklaşmasını bekleyip yolun karşısına geçen yaya, bir ara da yaya geçidinin ortasında aniden durarak trafik güvenliğini tehlikeye soktu. Yaya, bir süre aynı şekilde yolun karşısına geçip geri döndükten sonra bir minibüse binerek bölgeden ayrıldı. Yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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