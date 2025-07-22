Yavru çakala ayakkabısıyla su verdi

Kocaköy köyünde eşi ile birlikte tarlada çalışan Yusuf Gülüç’ün yanına bir yavru çakal yaklaştı. Hava sıcaklığı 35 derecelerde hissedilirken, Gülüç, susuz kaldığını düşündüğü çakala giydiği ayakkabının içine su doldurup verdi. Yavru çakal suyu içtikten sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. Yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.

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