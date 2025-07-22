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        Yavru çakala ayakkabısıyla su verdi

        BARTIN'da Yusuf Gülüç, tarlada çalışırken yanına gelen çakalın susuz kaldığını düşünerek ayakkabısıyla su içirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 10:21 Güncelleme: 22.07.2025 - 10:25
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        Yavru çakala ayakkabısıyla su verdi
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        BARTIN'da Yusuf Gülüç, tarlada çalışırken yanına gelen çakalın susuz kaldığını düşünerek ayakkabısıyla su içirdi.

        Kocaköy köyünde eşi ile birlikte tarlada çalışan Yusuf Gülüç’ün yanına bir yavru çakal yaklaştı. Hava sıcaklığı 35 derecelerde hissedilirken, Gülüç, susuz kaldığını düşündüğü çakala giydiği ayakkabının içine su doldurup verdi. Yavru çakal suyu içtikten sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. Yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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