15 Temmuz şehidi Özel Harekat Camisi imam Mustafa Yaman Bartın'daki mezarı başında anıldı

BARTIN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı saldırısında şehit olan Özel Harekat Camisi İmamı Mustafa Yaman, Bartın'da kabri başında anıldı.

Bartın Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bartın Şehitliği'nde gerçekleştirilen ilk programda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Vali Nurtaç Arslan ve katılımcılar şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Daha sonra Hükümet Caddesi'nde açılan sergiyi gezen Vali Arslan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilmiş fotoğrafları inceledi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Özel Harekat Camisi İmamı Mustafa Yaman da Ulus ilçesinde mezarı başında anıldı.

Şehidin Çubuklu köyündeki kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Şehidin kabrine karanfil bırakan Vali Arslan ile diğer yetkililer, anne Kezban, baba Mehmet ve ağabey Mevlüt Yaman'a başsağlığı diledi.

Programlara, Garnizon Komutanı Deniz Albay Erkan Şahin, Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Arslan, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.