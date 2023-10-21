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        Bartın'da Filistin'e destek gösterisi yapıldı

        Bartın'da Filistin'e destek ve dayanışma gösterileri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 17:02 Güncelleme: 21.10.2023 - 17:11
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        Bartın'da Filistin'e destek gösterisi yapıldı
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        Bartın'da Filistin'e destek ve dayanışma gösterileri düzenlendi.

        Sivil İrade Platformu üyelerinin katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki "Zulme Lanet, Filistin'e Destek" mitingi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        "Kudüs'ün özgürlüğü, ümmetin özgürlüğüdür" yazılı pankart asılan miting alanında, Filistin'e destek sloganları atıldı.

        Platform sözcüsü Engin Üre konuşmasında, şahit oldukları zalimliği anlatacak kelimeler bulamadıklarını belirtti.

        Üre, siyonistlerin ve destekçilerinin, yıllardır Filistin'de İslamiyet'e ait tüm izleri ortadan kaldırmayı düşündüklerini söyleyerek "Heyhat yanılmışız. Gördük ki siyonistler hastane, okul ve mabetleri bombalayarak aslında insanlığa ait tüm izleri de ortadan kaldırmaya çalışıyorlar." dedi.

        Şimdi kulaktan kulağa ve dilden dile Filistin davasını tekrar anlatmanın, "unutanları ve uyuyanları uyandırma"nın zamanı olduğunu dile getiren Üre, "İnanıyoruz ki Kudüs-ü Şerif'e dört asırdan fazla hizmet etmekle müşerref olmuş milletimiz, Ömer bin Hattap'tan ve Selahattin Eyyubi'den aldığı bu emaneti, yine emin ellerde görene kadar huzur bulamayacaktır." ifadesini kullandı.

        Üre, Filistin halkının yanında olduklarını vurguladı.

        İl Müftüsü Ömer Keskin ile Filistinli genç Laith Aldweikat'in de konuşma yaptığı miting, dua edilmesinin ardından sona erdi.

        Mitinge AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik ve çok sayıda kişi katıldı.

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