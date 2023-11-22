AK Parti İl Başkanının oğlunun ardından arkadaşı da 93 gün sonra hayatını kaybetti İSTANBUL´danyeni aldığı motosikletiyle memleketine giderken Zonguldak´ın Devrek ilçesinde kazada ölen AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan´ın (35) yanındaki arkadaşı Gökhan Katıoğlu (36) da tedavi gördüğü hastanede 93 gün sonra yaşamını yitirdi.

İSTANBUL´danyeni aldığı motosikletiyle memleketine giderken Zonguldak´ın Devrek ilçesinde kazada ölen AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan´ın (35) yanındaki arkadaşı Gökhan Katıoğlu (36) da tedavi gördüğü hastanede 93 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 20 Ağustos 2023´te Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesi Kaypaklar mevkisinde meydana geldi. Ak Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan´ın oğlu Muhammet Ali Arslan yönetimindeki 34 GTV 014 plakalı motosiklet, Ş.G.'nin (50) kullandığı 34 FG 8938 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada Muhammet Ali Arslan ile yanındaki arkadaşı Gökhan Katıoğlu yaralandı. Muhammet Ali Arslan, kaldırıldığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversite Hastanesi´nde yaşamını yitirdi.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi´nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Gökhan Katıoğlu da 93 günlük yaşam savaşını kaybetti. Katıoğlu, dün gece yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gökhan Katıoğlu, Esentepe Mahallesi´ndeki aile kabristanında gözyaşları arasında toprağa verildi.