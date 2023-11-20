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        Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi 6 metre yükseldi

        Bartın'da kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın bazı noktalarında sağanak nedeniyle taşkınlar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 10:44 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:01
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        Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi 6 metre yükseldi
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        Bartın'da kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın bazı noktalarında sağanak nedeniyle taşkınlar meydana geldi.

        Kentte 3 gündür etkisini gösteren kuvvetli yağış sebebiyle ırmağın su seviyesi 6 metre yükseldi, ırmak boyundaki yürüyüş yolları, banklar, iskeleler ile gezi alanları su altında kaldı.

        Çağlayan piknik alanının bir bölümü ile büfeler, tekne kafeler ile aydınlatma lambalarının su altında kaldığı ırmak çevresi ve Tersane Caddesi'nde güvenlik önlemleri alındı.

        Emniyet ve zabıta ekiplerince ırmak kenarına çıkan yollara güvenlik şeridi çekildi.

        Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ve diğer yetkililer, Yalı bölgesinde incelemede bulundu.

        Vali Arslan, burada yaptığı değerlendirmede, ırmaktaki su akışının kuvvetli olduğunu, ilerleyen zaman için fazla yağış görülmediğini ve suyun çok daha fazla yükselmesini beklemediklerini belirtti.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Bartın Belediyesi ve polis ekipleri, su seviyesi 6 metre yükselen ırmak boyunca kontrollerini sürdürüyor.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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