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        Bartın'ın Amasra ilçesinde eğitime 1 gün ara

        Bartın'ın Amasra ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 20:48 Güncelleme: 19.11.2023 - 20:48
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        Bartın'ın Amasra ilçesinde eğitime 1 gün ara
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        Bartın'ın Amasra ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Amasra Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

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