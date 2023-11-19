Amasra'da fırtına; tekneler limana çekildi (6)

AMASRA'DAOKULLARTATİL EDİLDİ

Amasra Kaymakamlığı tarafından olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki okulların tatil edildiği belirtiidi. Kaymakamlık açıklamasında, "Olumsuz hava şartları nedeniyler tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Ksım Pazartesi günü 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.