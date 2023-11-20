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        Bartın'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Bartın'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 12:51 Güncelleme: 20.11.2023 - 12:54
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        Bartın'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Bartın'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Mehmet K. (80) idaresindeki 74 DJ 492 plakalı hafif ticari araç, Amasra kara yolu Karaçay mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki kızı Aysun M. (52), itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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