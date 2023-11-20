Bartın Irmağı'nda su seviyesi, 5 metre yükseldi

BARTINIrmağı'nınsu seviyesi, aşırı yağış sonrası 5 metre kadar yükseldi. Gezi teknelerinin bağlandığı iskele, sular altında kaldı.

Kentte dünden itibaren metrekareye 35 kilogram yağış düştü. Yağış sonrası kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda su seviyesi, 5 metre kadar yükseldi. Orduyeri Mahallesi'nde gezi teknelerinin bağlandığı iskele, sular altında kaldı. Çağlayan piknik alanı da su ile kaplandı. Bölge araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri de taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerini sürdürüyor. Öte yandan ırmağın yükselmesi ile Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan köprü, ulaşıma kapatıldı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, yalı bölgesine gelerek, incelemelerde bulundu. Vali Arslan, yağışın yavaş yavaş kesilmeye başlaması ile ırmakta su seviyesinin de düşeceğini, ırmağın denize akışının hızlı olduğunu kaydetti.