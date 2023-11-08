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        Bartın'da eski sevgilisini öldürmekten yargılanan sanığa müebbet hapis

        Bartın'da eski sevgilisini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 12:49 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:49
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        Bartın'da eski sevgilisini öldürmekten yargılanan sanığa müebbet hapis
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        Bartın'da eski sevgilisini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, maktul Azize Gülmez'in annesi İlknur ve babası Mehmet Gülmez ile taraf avukatları hazır bulundu.

        Tutuklu sanık Ercan Ö'nün Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, tanıkların beyanları alındı.

        Önceki duruşmada sunulan mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin en ağır adli kontrol tedbirleriyle tutuksuz yargılanmasını talep etti.

        Son sözleri sorulan sanık, pişman olduğunu söyledi.

        Sanığın cinayeti tasarlayarak ve kasten işlediğine, "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimlerinin uygulanamayacağına hükmeden mahkeme heyeti, Ercan Ö'nün "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

        Heyet, ayrıca eski sevgilisinin mesai arkadaşı E.Y'yi yaralayan sanığın, "öldürmeye teşebbüs" suçundan da 15 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

        - Olay

        Ercan Ö. (29) 9 Kasım 2021'de İnkumu yolu Karasu köyü mevkisindeki bir fındık deposunda çalışan eski sevgilisi Azize Gülmez (25) ile telefonda tartışmış, aracıyla fındık deposuna giderek Gülmez ile aynı iş yerinde çalışan E.Y'yi silahla yaralamıştı.

        Ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Azize Gülmez, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Kent merkezinde yakalanan Ercan Ö, tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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