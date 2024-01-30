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        Bartın Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

        Bartın Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 2024 yılı Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 15:34 Güncelleme: 30.01.2024 - 15:35
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        Bartın Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
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        Bartın Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 2024 yılı Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

        İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, yapılan sözleşme kapsamında çalışanların en düşük maaşının 26 bin 3 lira olduğunu, sosyal hak ve ikramiyelerin de dahil edildiğinde aylık ortalamanın 29 bin 119 liraya çıkartıldığını belirtti.

        Toplu iş sözleşmesine göre işçilerin ücret, sosyal hak ve ikramiyelerinde iyileştirmeler yaptıklarına işaret eden Fırıncıoğlu, şunları kaydetti:

        "Göreve geldiğimiz günden bu yana kısa zamanda şehrimize birçok hizmeti çalışanlarımızla beraberce gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Kentin ihtiyaç duyduğu alt ve üst yapı gereksinimlerinin karşılandığı, temizlik ve park bahçelerin yanı sıra rutin belediyecilik hizmetlerinin başarıyla verildiği her alanda atılan imzanın içerisinde personelimizin katkısı çok büyük. Bu kapsamda da Bartın Belediyesi olarak personellerimizin haklarının korunması ve hak ettikleri imkanlara sahip olmaları konusunda oldukça hassas davranıyor, hak ettikleri iyileştirmeleri yapmaya gayret ediyoruz."

        Törene, Bartın Belediye Başkan Vekili ve Toplu Sözleşme Görüşmeleri Komisyon Üyesi Tuncay Maden, Belediye-İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş, Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kırkaç, işçi temsilcileri Ersan Bitik, Ömer Altunsaban, Kenan Conkur ve Ayhan Karagöz katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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