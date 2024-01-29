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        Denize düşen karaca kurtarılıp, doğaya salındı

        BARTIN´ın Amasra ilçesinde denize düşen karaca, vatandaşlar tarafından sudan çıkarılıp, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kontrolü yapıldıktan sonra doğaya salındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 12:19 Güncelleme: 29.01.2024 - 12:20
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        Denize düşen karaca kurtarılıp, doğaya salındı
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        BARTIN´ın Amasra ilçesinde denize düşen karaca, vatandaşlar tarafından sudan çıkarılıp, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kontrolü yapıldıktan sonra doğaya salındı.

        Olay, sabah saatlerinde Amasra ilçesi Göçkündemirci sahilinde meydana geldi. Denizin 20 metre açığındaki karaca, dalgalarla birlikte kıyıya kadar yüzdü. Bu sırada sahildekiler, karacaya 'Gel yavrum gel' diyerek seslendi. Vatandaşlar, karacayı tutup kumsala çıkardıktan sonra Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Gelen ekipler tarafından karacanın kontrolü yapıldı. 3 yaşında olduğu ve sağlık sorununun bulunmadığı tespit edilen karaca, ekipler tarafından Amasra ilçesine bağlı Çakraz beldesinde ormana salındı. Vatandaşlar karacanın denizde yüzme ve kıyıya çıkma anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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