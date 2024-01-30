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        Bartın'da yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi

        BARTIN'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü, ulaşım yavaşladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 10:01 Güncelleme: 30.01.2024 - 10:05
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        Bartın'da yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi
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        BARTIN'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü, ulaşım yavaşladı.

        Hava sıcaklığının -1 derece olarak ölçüldüğü Bartın'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü. Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak yollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler araçları ile yavaş şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Polis, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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