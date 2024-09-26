Bartın'da çiftçilere "TARSİM ve Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği" eğitimi verildi

Bartın'da çiftçilere yönelik "Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM) Uygulamaları ve Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği" eğitimi düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, müdürlük salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, son yıllarda yaşanan iklim değişikliğine ve doğal afetlere dikkati çekerek, "Bu sebeple çiftçiler için tarım sigortaları yaptırmak büyük önem taşıyor. Biz de çiftçilerimizi bu yönde bilinçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinin de önemli olduğunun altını çizen Önder, çiftçileri yeni tarım uygulamaları noktasında bilgilendirmeye devam edeceklerini kaydetti.