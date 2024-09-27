Bartın'da temizlik aracına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Bartın'da temizlik aracına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Bartın'da temizlik aracına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Terminal istikametinden kent merkezine giden Mehmet K'nin kullandığı 74 AZ 396 plakalı otomobil, Geçen Mahallesi mevkisinde Karayollarına ait Ali E. idaresindeki 06 DIE 907 plakalı temizlik aracına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilden fırlayan sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Trafik ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda kontrollü sağlanan ulaşım çalışmaların ardından normale döndü.
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