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        Bartın'da sağanak nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı

        Bartın'da üç gündür aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 10:18 Güncelleme: 19.10.2024 - 10:18
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        Bartın'da sağanak nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Bartın'da üç gündür aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Sağanak nedeniyle Arıt Çayı'nın debisinin yükselmesiyle Tabanözü, Kabagöz, Fırınlı, Sipahiler, Hasanlar, Epçiler ve Akçalı köylerine ulaşım sağlanan ana güzergah yolları suyla kaplandı.

        Yol girişlerine şerit çeken jandarma ekipleri, sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor.

        Öte yandan Bartın Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu Yalı mevkisindeki iskeleler de kısmen su altında kaldı. Çağlayan piknik alanı da suyun yükselmesi nedeniyle ekiplerce şerit çekilerek girişe kapatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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