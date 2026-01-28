Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri Haberleri

        Bartın'da devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı

        Bartın'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 20:06 Güncelleme: 28.01.2026 - 20:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bartın'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        E.B. (55) idaresindeki 74 AU 360 plakalı minibüs, Dereköyü köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

        Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        Fatih'in katili cinayet öncesi alacağı cezayı araştırmış!
        Fatih'in katili cinayet öncesi alacağı cezayı araştırmış!
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde

        Benzer Haberler

        Bartın Üniversitesinde askeri kara araçlarına yönelik zırh sistemi geliştir...
        Bartın Üniversitesinde askeri kara araçlarına yönelik zırh sistemi geliştir...
        Karı koca kavgasında ölen çiftin cenazeleri ailelerine teslim edildi
        Karı koca kavgasında ölen çiftin cenazeleri ailelerine teslim edildi
        Bartın'da tartıştığı eşini öldürüp, intihar etti
        Bartın'da tartıştığı eşini öldürüp, intihar etti
        Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
        Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
        Bartın'da karı koca kavgası kanlı bitti: 2 ölü
        Bartın'da karı koca kavgası kanlı bitti: 2 ölü
        Bartın'da bir kişi eşini tüfekle öldürdükten sonra intihar etti
        Bartın'da bir kişi eşini tüfekle öldürdükten sonra intihar etti