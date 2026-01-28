Bartın Üniversitesinde askeri kara araçlarına yönelik zırh sistemi geliştirildi

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) askeri kara araçlarında hem balistik dayanıma hem de ağırlık optimizasyonuna yönelik hibrit zırh sistemi geliştirildi.



BARÜ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök ve ekibi, 2018 yılında askeri kara araçlarına yönelik hibrit zırh sistemi geliştirmek için çalışma başlattı.



Yaklaşık 3 yıl sonra projelendirilen çalışma TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.



Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök'ün yürütücülüğünü yaptığı "Askeri Kara Araçlarına Yönelik Yeni Bir Eklemeli Hibrit Lamine Kompozit Zırh Sistemi" projeye, BARÜ'den Doç. Dr. Yılmaz Küçük, İskenderun Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Günen, Konya Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Serdar Karakaş, Manisa Celal Bayar Üniversitesinden Doç. Dr. Farshid Khosravi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden Prof. Dr. Mustafa Güden'in çalışmalarıyla katkıda bulundu.



Yaklaşık 8 yıllık çalışmanın ardından geliştirilen Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescillenen zırh sisteminde eklemeli zırh modeline uygun hibrit lamine kompozit malzemeler bir araya getirildi.



Askeri kara araçlarında hem balistik dayanımı hem de ağırlık optimizasyonunu hedefleyen yeni bir zırh yapısı ortaya koyan proje, kara araçlarına zırh delici mermilere karşı tam balistik dirence sahip ileri seviye kompozit zırh yapısı sunuyor.



Geliştirme çalışmaları devam eden sistemin, Avrupa'dan patent alması için de başvuru yapıldı.



- "Bizim için gurur vesilesi"



Prof. Dr. Gök, AA muhabirine, Türkiye'nin savunma sanayi alanında özellikle son 20 yılda dünyada ses getiren ve dikkatle takip edilen devrim niteliğinde teknolojik atılımları başarıyla gerçekleştirdiğini, özellikle insansız hava araçlarıyla büyük yol katedildiğini, bu başarının artarak devam edeceğine inandığını söyledi.



Askeri silah ve ekipmanlarında ulaşılan bu teknolojik gelişmelere bilimsel projelerle katkı sunma gayretinde olduklarını dile getiren Gök, bu doğrultuda kara araçları için hibrit zırh sistemi geliştirme çalışmalarını başarılı şekilde tamamladıklarını düşündüğünü kaydetti.



Gök, savunma sanayinde kullanılan zırh delici mermilerin 10-15 milimetre kalınlığındaki parçayı delebildiğine, bu mermilerin 30-40 metreden atıldığında çeliğe ciddi zarar verebildiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Amacımız, ürettiğimiz zırh yardımıyla zırhlı araçların zırh delici mermiler tarafından delinmesinin önüne geçmektir. Savunma sanayinde insan hayatının korunmasında çok etkili bir zırh plakası olacaktır. Üniversitemiz tarafından projenin başarıyla bitirilmiş olması, bizim için gurur vesilesi. Bu projeyle üniversitemiz bilgi birikimi elde etti. Geliştirdiğimiz zırhı, üzerine eklemeler yaparak daha mükemmel hale getirmeye de çalışacağız."



Proje araştırmacısı BARÜ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yılmaz Küçük de Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde çizdiği gurur tablosuna katkı sunmaya çalıştıklarını kaydetti.



Projeden olumlu sonuçlar aldıklarını dile getiren Küçük, "Askeri kara araçlarında çok yüksek etki gücüne sahip zırh delici mermileri tam manasıyla durduran bir sistem, bunu testlerle de kanıtladık." dedi.



BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ise Türkiye'nin savunma sanayisinde katettiği mesafenin gurur verici olduğunu, bu teknolojilerin sürdürülebilirliği için üniversitelerin AR-GE desteği kritik önem taşıdığını vurguladı.

